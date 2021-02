James Rodríguez y el triste mensaje por el Real Madrid: “Nadie me quiere ahí”

James rodríguez ha sido gran protagonista esta semana y no precisamente por sus goles o destacados momentos con Everton. El colombiano debutó en la plataforma Twitch.

en medio de su transmisión en vivo, respondió varias preguntas que los usuarios en línea le hicieron acerca de Selección Colombia, su presente en Everton, la relación con Yerry Mina y la que más curiosidad causó por su respuesta fue ¿En donde piensa retirarse?.

Pues un seguidor le preguntó acerca de la posibilidad de que se retire en el fútbol colombiano, la cual el ‘190’ colombiano respondió. “No, no está dentro de mis planes. Quién sabe en unos años, la vida y el fútbol da muchas vueltas. Pero no sé, la verdad. Yo creo que no. Ahora mismo pienso que no”, enfatizó.

Luego, otro usuario español replicó: “En el Real Madrid, James; tienes que venir de nuevo”. De inmediato hubo risas de todos los que jugaban en vivo durante la transmisión. Ante esto, el creativo colombiano dio una respuesta coloquial en contra del equipo merengue.

“Ya no me quiere nadie ahí. Ya no me quiere nadie ahí”, dijo James mientras seguía jugando, haciendo entrever que su salida del Real Madrid no fue en buenos términos y le dio razón a lo que toda la afición colombiana piensa de su relación con Zinedine Zidane, DT del Real Madrid.

Aquí la respuesta de James Rodíguez sobre el regreso al Real Madrid