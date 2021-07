James Rodríguez volvió a Twitch y habló sobre su futuro y el Real Madrid

El volante de la Selección Colombia volvió a trasmitir en directo luego de mucho tiempo y estuvo hablando sobre lo que será su futuro en Europa.

James Rodríguez terminó sus vacaciones y ahora en el comienzo de la pretemporada con el Everton, está de regreso a su casa en Liverpool, donde quiso anunciar que regresó a Twitch y que estos días va a volver a tomar regularidad en esta plataforma. Obviamente habló con su chat sobre lo que será su futuro y brevemente tocó el tema de la Selección Colombia.

Sobre su futuro inmediato, dio pistas de que podría salir del Everton, aunque sin hablar de forma explícita. “Es un tema bastante complicado, vamos a ver que pasa. No quiero decir si sí o no porque no sé que va a pasar. Me estoy entrenando bien fuerte y a ver que pasa. ¿A dónde voy a ir? a donde me quieran, uno tiene que estar donde lo quieran a uno, eso es super importante. Ya jugué en todas las ligas, me falta Italia, sería una buena experiencia. Sería un récord porque no sé cuántos jugadores han hecho eso“.

Sobre un regreso al Real Madrid, el jugador comentó. “No, no creo. Es un ciclo cerrado ya, no puedo volver a repetir… no sé qué va a pasar, dónde voy a jugar, en el fútbol y en la vida no se sabe. Estoy entrenando fuerte para mí y eso es lo más importante, hay que pensar en el presente; en el presente estoy acá y hay que entrenarme duro“.

Además, aprovechó para hablar sobre la Copa América que hizo Luis Díaz. “Hizo una muy buena copa para hacer 4 goles en tan pocos partidos y es bueno, jugó muy bien. Es bueno que salgan jugadores así para el futuro de la Selección Colombia. Ojalá que salgan más jóvenes así que Colombia los necesita“.