James Rodríguez, su golazo con pierna derecha y la reacción de Ancelotti

Tremenda sorpresa se llevó Carlo Ancelotti con el golazo de James Rodríguez a Leicester City. La definición con pierna derecha no es habitual en él y le salió a la perfección.

Por eso al final del juego se vio una reacción impactante del DT de Everton cuando le hablaron de ese gol del colombiano que le sirvió al equipo para empatar 1-1 en Goodison Park. James Rodríguez venía de 10 partidos sin anotar y acá lo consiguió de una forma que sorprendió no solamente al arquero Kasper Schmeichel y a miles de aficionados. Carlo Ancelotti se sumó a esa lista.

“Wow, fue un gol increíble. No estamos acostumbrados, ni yo, a ver a James Rodríguez marcar con el pie derecho (…). Creo que los defensores de Leicester también se sorprendieron con esa manera de pegarle a la pelota”, dijo el DT italiano que volvió a confiar en el 10 de la Selección Colombia como titular en la Premier League. Venía de hacerlo en la FA Cup en la que respondió con un par de asistencias en triunfo de la escuadra.

Ahora volvió al gol. No anotaba desde octubre cuando lo hizo por duplicado ante Brighton & Hove Albion. Lo hizo para abrir el camino ante uno de los equipos de mayor puntaje en la Premier League. Cuando había poca claridad para hacerle daño, James Rodríguez aprovechó un rebote que dejó Wesley Fofana y sorprendió con un golazo de pierna derecha.

-“El gol del empate creo que fue difícil porque la vista de Jordan Pickford no era tan buena. Había muchas piernas ahí, por lo que tuvo dificultades para atrapar ese balón. Lamentablemente marcaron”.

-“Hablé con los jugadores diciendo que el punto es bueno si podemos ganar el sábado (vs. Newcastle). Estamos concentrados en ese partido. No hablé con Pickford directamente y no voy a hablar con él. No hay razón para hacerlo”.

-“Mi equipo compitió. Pudimos marcar un gol fantástico con James Rodríguez y luego tuvimos que defender. Leicester es un buen equipo con el balón, pero defendimos bastante bien. Después de que empataron, tuvimos oportunidades de ganar. Honestamente creo que el resultado es justo. El técnico del Leicester, Brendan Rodgers, estaba satisfecho con la forma en que su equipo reaccionó al ir atrás contra la marcha del juego y sintió que con un toque de suerte que se hubieran ido con tres puntos”.

