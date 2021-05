¡James Rodríguez se lesionó en el calentamiento!

El volante colombiano James Rodríguez iba como titular en el compromiso entre Everton y Aston Villa, pero durante el calentamiento se sintió mal.

Sintió molestias, no se sabe aún qué tan graves son, pero de cualquier manera le impidieron tomar parte de un compromiso bastante importante para los intereses del Everton, toda vez que se encuentra en franca lucha por acceder a un cupo a copas internacionales en la siguiente temporada.

Carlo Ancelotti confiaba en James Rodríguez, endilgándole la responsabilidad de ser titular, como pasa casi siempre. En buenas condiciones, el colombiano juega. Ficha importante por su experiencia, la creatividad desplegada en el campo de juego y demás atributos ponderables en un futbolista de su condición.

El problema es otro. Físico. Otra vez quedó marginado y por esa razón la gran novedad en el Everton antes del compromiso tuvo al número 19 como protagonista. En lugar de James Rodríguez finalmente fue ubicado Alex Iwobi. Entre tanto, Yerri Mina es suplente en esta confrontación que se disputa en el estadio de Goodison Park y por programación corresponde a la fecha 34 de la Premier League.

James been ruled out the game with an injury in the warm-up yet people are wanting us to sign the soon-to-be 29-year old injury prone Coutinho for £35m. Have a word fellas.

— The Everton End (@TheEvertonEnd) May 1, 2021