James Rodríguez se adelantó y contó dónde se quiere retirar del fútbol

Últimamente James Rodríguez va de polémica en polémica. Este sábado protagonizó un video en vivo junto a Camilo Zúñiga y Teófilo Gutiérrez y allí arremetió contra el entrenador de la Selección Colombia, Reinaldo Rueda, por haberlo excluido de la convocatoria para las Eliminatorias al Mundial de Catar 2022, así como de la Copa América 2021.

Adicionalmente, el volante también habló de otros temas, como por ejemplo sobre su futuro. Específicamente, le preguntaron por un posible retiro en unos cuantos años, y dónde se lo habría imaginado, a lo que el cucuteño respondió con una sorpresiva idea.

“¿Dónde acabaría la carrera? ¡Uf!, qué buena pregunta porque ahora mismo no sé qué decir. Yo creería que en Estados Unidos“, dijo, aunque no especificó algún equipo, sin embargo, eso alejó alguna posibilidad de jugar de nuevo en el fútbol colombiano.

Pero en lo que más piensa el integrante del Everton FC es en su familia. Por eso agregó que: “Quiero que el fútbol no me deje, sino yo dejar el fútbol. No quiero jugar hasta muy mayor, hasta los 34 o 35 ya está para parar. Tengo hijos y quiero disfrutar de ellos, estar con ellos”.

Aunque no descartó la posibilidad de vivirlo de una manera diferente. “Eso es lo que piensa ahora, pero no sabe, en dos o tres años, qué querrá“, concluyó.