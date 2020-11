James Rodríguez pierde terreno en importante estadística de la Premier League

Durante las primeras jornadas de la Premier League, James Rodríguez se destacó como uno de los futbolistas de más oportunidades de gol creadas. En dicha estadística ahora está lejos de los primeros lugares.

Son 7 los partidos disputados por James Rodríguez en la competencia. Tiene 4 triunfos, 3 goles y 3 asistencias en el certamen que está jugando con el Everton. De momento, además, cuenta con 17 ocasiones de gol creadas. Con esa cifra estuvo liderando la estadística durante algunas jornadas. Ya no.

Actualmente y luego de 8 semanas del certamen, James Rodríguez pasó al noveno lugar según los datos de WhoScored. En sus dos recientes compromisos (Southampton y Manchester United), no sumó en ese ítem. Sí lo hicieron varios de los otros futbolistas que compiten en él. Ya son varios los que superan al hombre de la Selección Colombia.

Mohamed Salah es el primero. El futbolista egipcio del registro de Liverpool FC tiene 21 ocasiones de gol creadas. Detrás suyo y cerrando el podio están Kevin De Bruyne (Manchester City, 20) y Bruno Fernandes (Manchester United, 20).

1-Mohamed Salah (Liverpool, 21)

2-Kevin De Bruyne (Manchester City, 20)

3-Bruno Fernandes (Manchester United, 20)

4-Jack Grealish (Aston Villa, 19)

5-Jack Harrison (Leeds United, 18)

6-Harry Kane (Tottenham, 18)

7-Heung-Min Son (Tottenham, 18)

8-Aaron Cresswell (West Ham United, 17)

9-James Rodríguez (Everton, 17).

