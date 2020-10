“James Rodríguez no es mejor que Salah”

Al momento de hacer una selección con el 11 ideal entre jugadores de Liverpool y Everton, dejó por fuera a James Rodríguez. Prefiere a Salah.

Opiniones, gustos. Así, paulatinamente mientras pasan los días, se alimenta la ilusión por lo que es el derbi de Merseyside. El gran duelo en esta parte de la temporada que tiene al fútbol, inglés con toda la expectativa.

Eso sí, hay que esperar. La próxima semana, una vez se dé por finalizado este ciclo de partidos a nivel de selecciones, la Premier League prenderá motores de nuevo. El 17 de octubre se disputará el clásico Everton vs. Liverpool.

Los dirigidos por Carlo Ancelotti, líderes de la competición con puntaje perfecto, contra el actual campeón, pero que además llega herido porque en la anterior jornada fue aplastado por el Aston Villa, en una goleada sin precedentes por 7 – 2.

Condicionantes, a los que se suman las comparaciones entre jugadores, con James Rodríguez como uno de los futbolistas más mencionados en Inglaterra, tras su estupendo presente al mando de Carlo Ancelotti.

Danny Murphy, quien fuera jugador del Liverpool entre 1997 y el año 2004, elogió al Everton, pero su corazón necesariamente lo ubica al lado del club que integró durante mucho tiempo. Siente que será un gran derbi.

El exjugador de los Reds hizo una tarea especial: Crear un 11 ideal con los jugadores de ambos equipos. Contrario a lo que puede pensarse, no incluyó a James Rodríguez, ya que para Murphy está por delante el egipcio Salah.

“James Rodríguez es un jugador tremendo, pero no lo tendría por delante de Salah. He elogiado a Richarlison, pero no es el mismo jugador que Mané. Lucas Digne recibe buenas críticas como lateral izquierdo, pero elegiría a Andy Robertson todos los días”, afirmó.