James Rodríguez: Man of the Match y mensaje tras las asistencias

En la FA Cup volvió a darse un partido destacado de James Rodríguez con Everton. El equipo goleó y él fue la gran figura, elegida por los hinchas de los Toffees. Al final se expresó en sus redes sociales.

“Great game (gran juego”, fue lo que escribió el colombiano una hora después del triunfo de Everton en la FA Cup. El equipo venció a un elenco de Segunda División, Sheffield Wednesday, para avanzar a la quinta ronda del certamen. Y mucho tuvo que ver él con sus asistencias. De sus pies salieron los pases para los goles de cabeza de Richarlison y Yerry Mina.

+ James Rodríguez, Yerry Mina… ¿y el tercer colombiano de Everton?

+ ¡Doblete de asistencias de James Rodríguez en la FA Cup!

+ James, Cuadrado y Ospina en los 760 goles de Cristiano Ronaldo

Con tal rendimiento, la afición de Everton lo eligió como la figura del partido. Así quedó registrado del parte del club en sus canales oficiales. A través de uno de los patrocinadores que tiene, se le entregó al colombiano el reconocimiento por ser el Man Of The Match.

Para lograrlo, destacan las siguientes cifras de James Rodríguez en el compromiso: 93 toques de balón, 85% de pases completados, 8 oportunidades de gol creadas y 2 asistencias. El juego terminó 3-0 y dos tantos nacieron de pases suyos. Antes de hacerlos ya había logrado otra que a final de cuentas no valió por un fuera de lugar de Richarlison.

⭐️ | Your @eToro Man of the Match? That'll be @jamesdrodriguez. 💙

93 touches

85% pass completion

8 key passes

2 assists

🔵 3-0 🦉 #EmiratesFACup pic.twitter.com/Ceote6veOh

— Everton (@Everton) January 24, 2021