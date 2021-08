James Rodríguez le puso fecha a su retiro del fútbol profesional

James Rodríguez volvió a referirse a lo que será el tramo final de su carrera y aseguró que está muy cerca de retirarse de la actividad profesional.

Esta semana, James Rodríguez reactivó su interacción en su canal de Twitch luego de varias semanas sin emitir y este lunes le dio la oportunidad a un streamer colombiano de entrevistarlo. Se trata de WestCol, un joven antioqueño que tiene más de 200.000 seguidores en la plataforma y con quien sostuvo una charla diferente, hablando sobre el día a día del jugador.

En medio del diálogo, el streamer le preguntó por un eventual retiro, a lo que respondió. “Mira que yo no quiero jugar tan mayor. Ya tengo 30 y creo a los 34, 35 años ya dejaría de jugar. Lo que pasa es que yo juego en la profesional desde los 14 años, entonces ya hay un largo camino, varios kilómetros. Me gustaría ser gerente o presidente, estoy estudiando para eso“.

El volante comentó que está haciendo un Máster para prepararse en lo que será el próximo paso en su carrera, pero ya lo tiene todo premeditado. “Quiero darme un año libre, un año sabático para poder hacer todas esas cosas que no he podido hacer diariamente y luego volver a lo serio. Es algo que ya tengo planeado“.

Por otro lado, hablaron sobre la cotidianidad del jugador y sobre lo que significa la fama para él. “A veces me gustaría poder ser uno más. Ir a la esquina a comerme un perrito caliente y pasar desapercibido. Es bonito que la gente me vea, me pidan fotos, firmas y me digan cosas buenas, porque eso significa que algo hicimos bien. Hace unos 10 años no puedo hacer eso, me toca puro domicilio (risas)“.

Vea la entrevista completa en el canal de Twitch de James, donde también estuvo jugando Call of Duty: Warzone en compañía de Wilmar Barrios, Matheus Uribe y Giovani Moreno.