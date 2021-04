¿James Rodríguez, imagen de Tommy Hilfiger?

James Rodríguez es una maquinita de hacer dinero, que aprovecha su imagen y esa capacidad única de atracción en las redes sociales, como bien pueden dar fe de ello en el Everton.

James Rodríguez hizo una publicación en sus redes sociales que confirma la nueva marca que lo apoya de la cual sería su embajador o alguna figura semejante.

El jugador colombiano ahora hace parte de Tommy Hilfiger, la famosa multinacional estadounidense, que diseña y fabrica ropa para hombres, mujeres y niños. También una amplia gama de productos con licencia como calzado, accesorios, fragancias y muebles.

“If you want to change things, you must never stop trying. Stay connected with Eye LoveTommy to see more…”, escribió el jugador colombiano al servicio del Everton. Una frase motivacional que va en concordancia con la campaña publicitaria de la marca.

James ha sido un jugador que desde su paso al Real Madrid ha sido clave para las marcas, por cuenta de su impacto mediático. Los clubes saben que las ventas de camiseta aumentan, como la presencia de sus marcas en otros lugares, donde antes la repercusión no era tan determinante. Everton es el mejor ejemplo.