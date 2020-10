James Rodríguez hoy: todo lo que dijo Ancelotti de su lesión

Segundo día consecutivo en que Carlo Ancelotti se refiere a la lesión de James Rodríguez. El colombiano se lastimó en el derbi ante Liverpool y por eso no pudo entrenarse durante varios días.

Tal situación puso en duda la presencia de James Rodríguez en el duelo ante Southampton del próximo domingo. Así lo dijo el mismo Carlo Ancelotti en entrevista con la prensa oficial del Everton. Pocas horas después la situación ha cambiado. El DT italiano atendió una rueda de prensa en la que dio novedades.

“Realmente espero que podamos intentar ver su avance nuevamente mañana y saber si está en condiciones de jugar el domingo. Ahora está mucho mejor. Tenemos confianza en que pueda jugar”, dijo el DT sobre la situación del futbolista de la Selección Colombia.

Y agregó: “James Rodríguez tenía un hematoma, un gran hematoma, y no estuvo disponible para entrenar sino hasta hoy. Entonces espero que mañana pueda estar mejor. Hoy ha estado bien el entrenamiento, pero solamente ha sido algo parcial”.

La real exigencia para determinar si puede jugar su sexto partido de la Premier League y el séptimo de la temporada, llegará en el último entrenamiento previo al desplazamiento a Southampton. Ahí se sabrá si James Rodríguez viaja o no. El partido de la Semana 6 de la liga inglesa está programado para disputarse el domingo 25 de octubre (9:00 a.m., hora colombiana).

