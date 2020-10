¡Cambió! Ancelotti dio nueva noticia respecto a James Rodríguez

Un día después de confirmar la molestia que sufrió James Rodríguez jugando ante Liverpool, Carlo Ancelotti atendió una rueda de prensa en la que dio novedades al respecto: “No está del todo fuera del partido”, informó.

A dos días del juego en el que Everton visitará a Southampton por la Semana 6 de la Premier League 2020-21, Carlo Ancelotti volvió a referirse al estado físico de uno de los futbolistas colombianos de su plantel: “James Rodríguez no está del todo fuera del partido. Su recuperación ha sido buena. Entrenó hoy, tengo confianza que con el entrenamiento de mañana pueda jugar el domingo”, dijo el DT italiano.

Un día antes el DT contó de un choque que tuvo el colombiano con Virgil van Dijk en el derbi. Ese día él continuó jugando y tras el partido es que se hizo evidente la molestia por la que su semana ha sido atípica respecto a los entrenamientos. Basado en eso dijo que su presencia estaba en duda y ahora todo cambió.

“James Rodríguez tiene un hematoma que le impidió entrenar con normalidad toda la semana, pero afortunadamente hoy ya pudo estar con nosotros. No puedo decirte que el dolor ya desapareció. La posibilidad de que juegue depende del entrenamiento de mañana. Si se siente cómodo entrenando, va a jugar”, aseguró Carlo Ancelotti.

🗣 | Carlo with an optimistic update on @jamesdrodriguez ahead of #SOUEVE… 🤞 pic.twitter.com/d7cuye27RR

— Everton (@Everton) October 23, 2020