James Rodríguez hoy: Everton y la titular ante Wolverhampton

Semana 17 de la Premier League. James Rodríguez, tras jugar 90 minutos en la FA Cup, hace parte del 11 titular de Everton para la visita a Wolverhampton (puesto 13 en la tabla). Yerry Mina también.

Hoy el equipo que dirige Carlo Ancelotti se presentará en el Molineux Stadium en busca de puntos que le permitan mantenerse en los puestos altos de la Premier League. Llega a la jornada con 29 unidades, apenas 4 menos que el líder (Liverpool FC). El equipo que contará con James Rodríguez y Yerry Mina podría acercarse a ese lugar.

Everton viene de caer en la competencia. Perdió su más reciente juego ante West Ham y aun así está cerca de los lugares de privilegio. Tiene 9 triunfos y 5 derrotas en el certamen. Cumple un papel bastante importante que hoy busca consolidar en la casa de otro de los equipos que en el mercado de fichajes buscó contar con el hombre de la Selección Colombia.

Partidazo en la Premier League. Nuevamente presencia colombiano en el campo. Será el partido número 12 para James Rodríguez en la competencia (5 triunfos, 2 empates y 4 derrotas) y el 14 en la temporada.

⚠️ TEAM NEWS! ⚠️

Here's how we line up against Wolves tonight. UTT! 💪#WOLEVE pic.twitter.com/TkZUOgzzqJ

