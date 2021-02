James Rodríguez hoy: Everton y la titular ante Manchester United

Semana 23 de la Premier League. James Rodríguez, tras la ausencia en el juego ante Leeds United, hace parte del 11 titular de Everton para la visita a Manchester United (puesto 2 en la tabla). Yerry Mina empieza en la suplencia.

Hoy el equipo que dirige Carlo Ancelotti se presentará en Old Trafford en busca de puntos que le permitan mantenerse en los puestos altos de la Premier League. Llega a la jornada con 36 unidades, 11 menos que el líder (Manchester City). El equipo que contará con James Rodríguez y Yerry Mina podría acercarse a ese lugar, además porque tiene varios partidos menos disputados.

Everton viene de ganar en la competencia. Durante la semana sorprendió con triunfo en la visita al Leeds que dirige Marcelo Bielsa. Tiene 11 triunfos y 6 derrotas en el certamen. Cumple un papel bastante importante que hoy busca consolidar en la casa de otro de los equipos que en el mercado de fichajes buscó contar con el hombre de la Selección Colombia.

Partidazo en la Premier League. Nuevamente presencia colombiano en el campo. Será el partido número 15 para James Rodríguez en la competencia (6 triunfos, 3 empates y 5 derrotas) y el 18 en la temporada.

