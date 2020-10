Lo que dijo Ancelotti del dolor que sintió James Rodríguez

Sobre el final del juego que Everton perdió ante Southampton (2-0) en la Premier League, a James Rodríguez se le vio lamentándose por un dolor en el muslo. ¿Qué le pasó? Se lo preguntaron a Carlo Ancelotti.

La respuesta del DT italiano fue: “Tenemos que revisarlo en los próximos días. Él estaba cansado al final. Sentía que su músculo estaba un poco cansado, un poco duro y sintió un poco de dolor. No creo que sea un gran problema, el juego fue difícil para todos”, dijo Carlo Ancelotti como primera medida sobre la situación física de James.

El dolor aparente que sintió el colombiano tiene que ver con su tendón de la corva, pero sería ocasionado por cansancio. Hay que recordar que el hombre de la Selección Colombia llegó al partido tras una semana de escaso entrenamiento. James Rodríguez salió adolorido del clásico ante Liverpool de la semana anterior y por ende sus prácticas se vieron afectadas.

En principio y según una primera respuesta de Carlo Ancelotti, la situación con él no es de gravedad. Queda una semana para el próximo compromiso (vs. Newcastle en condición de visitante) y se espera que al volver a entrenamientos ya no presente dificultades. Aparentemente el descanso le servirá para tener una recuperación plena.

James Rodríguez, pese a la situación ya descrita con la imposibilidad de entrenarse con normalidad antes del desplazamiento a Southampton, fue titular con Everton y jugó los 90 minutos del partido. Manifestó dolores en los últimos 10 minutos del juego. Aun así se quedó todo el compromiso en la cancha.

