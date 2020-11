James Rodríguez hoy: ¡Compite por el Gol del Mes en Everton!

Los Toffees presentaron el listado de los 6 mejores goles marcados en octubre por sus respectivos equipos. James Rodríguez participa con uno de los que le hizo a Brighton & Hove Albion.

El 3 de octubre Everton derrotó a dicho equipo en Goodison Park. Fue por 4-2 en un compromiso en el que el colombiano fue de los mejores de la cancha. ¡Logró un doblete y asistencia contra la escuadra que contó con Steven Alzate como titular!

James Rodríguez anotó a los 52 y 70 minutos para sentenciar el resultado. El segundo de esos goles quedó nominado al Mejor del Mes de Everton en el mes octubre. El club de la Premier League hizo público el enlace de las votaciones en las que participa el hombre de la Selección Colombia.

Junto al de James Rodríguez, los otros goles que compiten son un par de Dominic Calvert-Lewin (vs. Brighton y Liverpool), dos del equipo femenino: Claire Emslie (vs. Aston Villa) y Lucy Graham (vs. West Ham); y uno del sub-23: Thomas Cannon (vs. Burnley).

