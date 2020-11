James Rodríguez y cómo terminó la historia de Ronaldo con Ancelotti en AC Milan

Esa anécdota que el DT italiano recordó sobre la llegada de Ronaldo a AC Milan, asemejándola a los comentarios que escuchó sobre el arribo de James Rodríguez a Everton, únicamente duró 19 partidos.

“Cuando estaba en AC Milan, trajimos a Ronaldo. A su llegada pesaba 100 kilos. Antes del primer partido, le dije: ‘Sabes que no puedo jugar contigo porque necesitas bajar de peso. Él respondió: ‘¿Qué quieres que haga en el campo? ¿Anotar o correr? Si es para correr, ponme en el banquillo; si es para marcar goles, ¡juega conmigo! Jugué con él y no corrió, pero marcó dos goles. Para James Rodríguez es lo mismo”, dijo Carlo Ancelotti en entrevista en France Football.

Aquel Ronaldo, a los 30 años, venía de jugar en Real Madrid. Lo aquejaban las lesiones. Así que jugó poco en AC Milan. Su experiencia con Carlo Ancelotti como DT duró 19 partidos en los que hizo 9 goles. Terminó lesionándose de gravedad en su rodilla izquierda el 13 de febrero de 2008 en un partido de la Serie A ante Livorno.

Después de eso estuvo varios meses en recuperación. Solo volvió a jugar en su regreso a Brasil para defender la camiseta de Corinthians con la que definitivamente se retiró del fútbol jugando una llave de Copa Libertadores ante Deportes Tolima.

Lo que decía Carlo Ancelotti sobre las lesiones de Ronaldo

“El domingo aprecié el deseo de Ronaldo de echar una mano, pese a no estar en buenas condiciones. Si recupera las condiciones óptimas, el contrato le será renovado. Tiene problemas de forma por sus numerosas lesiones (…). No estaba el domingo en la mejor forma para jugar. Si hubiese tenido oportunidad no le habría alineado. Poner a (Roberto) Paloschi desde el primer minuto me parecía excesivo, para no presionarle demasiado”, respondía en febrero de 2008.

Después de eso se dio la lesión. Ronaldo terminó saliendo de un AC Milan que apostó fuerte por él y en el que convenció a Carlo Ancelotti de las bondades que ofrecía sin la necesidad de correr demasiado. Lección aprendida por el DT que ahora observa una situación similar con James Rodríguez en el Everton.

