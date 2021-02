¿Qué dijo Ancelotti de la dolencia que sufrió James Rodríguez?

James Rodríguez salió sustituido a los 66 minutos del compromiso que Everton perdió ante Fulham en la Premier League. ¿Qué le pasó? Se lo consultaron al DT Carlo Ancelotti en rueda de prensa.

Su respuesta fue simple y dejó abierta la expectativa. “Ha tenido un golpe y ahora tenemos que ver cómo está mañana”. Nada más. El DT evitó ahondar en detalles del dolor por el que James Rodríguez abandonó la cancha cuando Everton estaba cayendo por 0-2 ante un elenco que pelea en la parte baja de la tabla. Sufrió un choque del que salió adolorido y después de eso no siguió jugando.

Por ahora no hay más detalles. Queda claro que el colombiano salió de la cancha por un golpe. El dolor está en su tobillo izquierdo. El cuerpo médico del club esperará el tiempo adecuado para examinar y dar un dictamen. Everton está a la expectativa ya que el próximo miércoles 17 de febrero debe enfrentar a Manchester City, el líder de la Premier League, en Goodison Park. Y el siguiente sábado es la visita a Anfield Road para una nueva versión del Derbi de Merseyside ante Liverpool FC.

A esta altura no se sabe si el DT Carlo Ancelotti podrá contar con James Rodríguez para alguno de dichos compromisos. El hombre de la Selección Colombia viene de perderse un duelo clave ante Tottenham por la FA Cup. Hoy volvía al 11 titular. Estuvo poco más de una hora en cancha y salió lastimado. Se está a la espera de análisis médicos para determinar cuándo podrá volver a competir.

-“Hoy el rendimiento no fue lo suficientemente bueno, no lo que esperábamos. Sabíamos que era un juego importante pero no pudimos manejar las dificultades que teníamos. Fue un juego de mucha intensidad”.

-“Por supuesto que estamos realmente decepcionados porque con una victoria podríamos subir en la tabla. Ahora tenemos dos partidos difíciles, pero creo que debemos tener esperanza porque en este tipo de partidos jugamos mejor”.

-“Ellos jugaron con mucha intensidad y no pudimos manejarlo”.

-“Si contra Newcastle, en mi opinión, fue un aspecto mental, entonces este partido creo que nos ha afectado el aspecto físico. Los jugadores están decepcionados pero tenemos que estar concentrados para el próximo partido”.

🗣️ Carlo Ancelotti on James Rodriguez: "He had a knock and then we have to see how he is tomorrow."#FFScout #FPL #GW24 #DGW24 #EvertonFC #FULEVE pic.twitter.com/OYETMDDpV8

— Fantasy Football Scout (@FFScout) February 14, 2021