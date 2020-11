James Rodríguez, Ancelotti y el ejemplo de Ronaldo en AC Milan

Carlo Ancelotti fue entrevistado por France Football y una de las respuestas que llamó la atención fue la que usó para hablar de James Rodríguez. ¡Recurrió a un ejemplo de su tiempo en AC Milan con Ronaldo Nazario!

Él fue el DT que pidió el arribo del crack brasilero a AC Milan en 2007. En ese momento nace la anécdota que hoy, 13 años después, usó como ejemplo para explicar lo que pasa con James Rodríguez en la Premier League a la que llegó para jugar con Everton FC por pedido suyo.

▶: James Rodríguez está en el Equipo del Mes de WhoScored en la Premier League

▶: Yerry Mina sobre James Rodríguez, en una palabra

▶: ¿James Rodríguez e Isco juntos en Everton? Respondió Ancelotti

“Cuando estuve en AC Milan trajimos a Ronaldo. Cuando llegó pesaba 100 kg. Entonces antes del primer partido le dije: ‘Sabes que no podemos jugar contigo así. Necesitas bajar de peso’. Y él me respondió: ‘¿Qué quieres que haga en el campo? ¿Anotar o correr? Si es para correr, ponme en el banquillo, pero si es para marcar, ¡juega conmigo! ‘. Entonces jugué con él. No corrió, pero marcó dos goles. Para James Rodríguez, es lo mismo”, empezó contando Carlo Ancelotti.

Su anécdota apunta al ejemplo perfecto de por qué las estadísticas no son todo lo que en el fútbol importa. Así lo quiso dar a entender y por eso se extendió en la explicación respecto a James Rodríguez, el futbolista al que dirigió en Real Madrid, Bayern Múnich y pidió para Everton FC.

“Cuando fiché a James Rodríguez este verano, todos estaban preocupados por su estado físico y por ver cómo se las arreglaría con la intensidad de la Premier League. Durante los primeros cuatro juegos, ¿sabes cuántas veces se sacrificó? ¡Siete! Tiene más asistencias y goles que sprints. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué esperamos que haga un jugador en el campo?”.

Él quiere a James Rodríguez, no para correr, precisamente. Lo ha explicado en más de una ocasión e incluso en una de ellas dijo: “Si quisiéramos un atleta habríamos fichado a Usain Bolt, no a James”.

Tabla de posiciones de la Premier League 2020-21