James Rodríguez habló sobre lo que pasó en ‘El Campín’: “Hay que vivir el fútbol en paz”

El jugador colombiano se refirió a lo que pasó durante el partido entre Atlético Nacional y Santa Fe del pasado martes e hizo un llamado a la prudencia.

Fue un escándalo. Lo que protagonizaron las hinchadas de Nacional y Santa Fe en el estadio Nemesio Camacho ‘El Campín’ fue noticia a nivel mundial, empañando la imagen del fútbol en Colombia y la posibilidad que los seguidores puedan estar de regreso a los escenarios deportivos. James Rodríguez se enteró del caso y habló sobre ello, lamentando lo sucedido.

+ James: “el ‘Kun’ se fue para el Barca y se va Messi; me pasó lo mismo con Carlo”

+ James Rodríguez quedó “descartado” para jugar en Milan, aseguran en Italia

En una nueva emisión en su canal de Twitch, el colombiano explicó. “Eso es un tema súper complicado, el fútbol lo quieres ver con tu familia y que pasen todas estas cosas, es algo triste y más ahora que dejaron entrar gente en Colombia. No es culpa de que por 10 o 20 ‘gatos’, gente que no se sabe comportar, paguen todos“.

Asimismo, Rodríguez hizo un llamado a las hinchadas para que se comporten. “Los invito para que vean el fútbol en paz, es para verlo en familia, pasarla bien, no para irse a pegar puños o pegarse puñaladas. Eso no se hace. Que el otro no sea hincha de tu equipo es una decisión que se debe respetar“.