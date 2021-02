En medios de comunicación en Inglaterra se hizo eco de esa versión acerca de James Rodríguez. The Sun la publicó y tiene que ver con algo que se publicó en Defensa Central.

¿¡En dónde!? Es un portal de hinchas de Real Madrid que cumple su décimo aniversario. Allí la información dice: “Exclusiva: James empieza a cansarse de la Premier y no descarta fichar por el Atlético”. La versión surge en un momento en el que el futbolista no completa ni siquiera su primera temporada en el fútbol inglés al que llegó procedente del cuadro madridista.

Con la camiseta de los Toffees, James Rodríguez cumple 20 partidos, 5 goles y 7 asistencias. Es una temporada con buenos números y un par de lesiones que lo han sacado de competencias. El elenco ya cayó eliminado en la Carling Cup. Le queda la Premier League y la FA Cup. No tiene participación internacional.

Bajo ese panorama, luego de jugar recientemente en Old Trafford ante Manchester United y en Goodison Park frente a Manchester City, surge tal versión. Defensa Central dice que su salida es algo que ya se está planteando. “James Rodríguez no es feliz en Inglaterra. El colombiano no descarta fichar por el Atlético de Madrid este verano”.

Dentro de lo que se asegura en la versión sobre el futbolista de la Selección Colombia, se dice: “El tiempo, las costumbres, un fútbol muy físico que le está haciendo encadenar lesiones…no termina de estar feliz a pesar de la presencia de Ancelotti y ya le ha dejado caer a su entorno que él está deseando volver a Madrid, que es donde quiere vivir, y fichar por el Atlético, club al que estuvo cerca de salir hace dos años”.

Y esto, se complementa en The Sun, iría atado a un deseo que tiene Everton sobre un fichaje que sería su reemplazo. Según los informes, el cuadro inglés iría por el francés Adrien Rabiot (Juventus), por quien pagarían hasta 28 millones de euros.