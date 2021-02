James Rodríguez en Twtich: ¿Qué jugará además de COD: Warzone?

Tras dos días seguidos jugando Call of Duty, sus seguidores le empiezan a pedir variedad en el contenido. Esto ha dicho el jugador.

Como se ha visto en los últimos días, el jugador del Everton, James Rodríguez, es sensación en redes sociales, luego de que al igual que varios jugadores de la élite, decidiera comenzar a stremear a través de la plataforma de Twitch. El colombiano ha estado compartiendo en los últimos dos días con sus seguidores en un canal que ya tiene cerca de 40.000 seguidores.

De momento, el jugador se ha dedicado en sus dos primeras trasmisiones a jugar Call of Duty: Warzone, donde incluso compartió con otro volante de la Selección Colombia, Matheus Uribe. Además, ha interactuado con los espectadores en el chat, respondiendo diferentes preguntas o bromeando en algunas ocasiones.

Sin embargo, muchos que son seguidores del futbolista ‘Cafetero’, pero que no son aficionados a este shooter en particular, le han pedido que juegue a otra cosa. James ha dicho que estará jugando FIFA 21, pues es el único videojuego en el que pasa sus horas además de Warzone. Además, en septiembre del año pasado, ganó una competencia de este juego ante su colega Paulo Dybala.

Por otro lado, le ha consultado a su chat sobre qué otros juegos les gustaría ver en el canal, que sean para PC, donde le han mencionado de todo, Apex, Valorant, Among Us, Fall Guys, entre otros, pero no ha dado certeza sobre ninguno en particular. Puede que en los próximos días, lo inviten a probar otros títulos, pues se esperan más colaboraciones.

Uno de los clips de James Rodríguez jugando COD: Warzone