James Rodríguez dejó a la incertidumbre su futuro en la Selección Colombia

El jugador colombiano habló en su canal de Twitch, donde fue consultado por su futuro inmediato y lo que pasó con relación a la Selección Colombia.

Este viernes, James Rodríguez volvió a prender su stream en Twitch luego de pasar más de mes y medio desconectado. Aunque solamente trasmitió durante unos 40 minutos, explicando que lo hacía solamente para anunciar su regreso a esta plataforma, le quedó tiempo para hablar sobre su futuro tanto a nivel de clubes como de la Selección Colombia.

En cuanto al combinado nacional, el volante no habló con claridad y parece ser que está considerando alejarse del equipo, pero esto es especulación y habrá que esperar a que aclare las cosas. “De la Selección no quiero hablar todavía. Es un tema que quiero tocar en otro momento, en un futuro a corto plazo. Se están pensando muchas cosas a nivel personal, así que no es momento de hablar de esto. Vamos a ver qué pasa“.

Por otro lado, el jugador explicó que siempre va a estar de lado del futuro de la Selección y apoyando el crecimiento del fútbol colombiano. “Eso sí, deseándole siempre el bien a mis compañeros para que pueda ir a una Copa del Mundo para que le vaya bien siempre. Soy un hincha más, los que me conocen saben que soy un hincha pero fiel de la Selección Colombia“.

James habló sobre Luis Díaz, felicitándolo por la Copa América que hizo, también habló muy bien de Millonarios tras el amistoso que jugaron en Estados Unidos y apoyó a un creador de contenido de Twitch llamado WestCol, a quien le prometió una entrevista para la próxima semana.