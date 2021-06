James Rodríguez continúa preparándose por aparte, ¿lo tendrán en cuenta en alguna convocatoria?

James Rodríguez protagonizó la polémica de la convocatoria del entrenador Reinaldo Rueda a la Selección Colombia, luego que lo sacaran del grupo por no estar al cien por ciento recuperado. El futbolista indicó que para el primer partido no alcanzaba pero para el segundo sí, sin embargo, no le permitieron unirse a los elegidos.

No obstante, el cucuteño se ha dedicado en estos a continuar con su rehabilitación y fortalecimiento físico para ponerse a punto. Por eso, aunque se encuentra en vacaciones también aprovecha para jugar fútbol, ir al gimnasio o practicar otro de sus deportes favoritos: el baloncesto.

Este viernes compartió algunos videos practicándolo, que no lo hace para nada mal y es una de sus pasiones. ¿Será que con su dedicación logra que lo agreguen al listado?

