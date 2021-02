James Rodríguez, Ancelotti y el porqué de su relación “como de padre e hijo”

Así definió James Rodríguez lo que se vive entre él y Carlo Ancelotti. El DT es uno de los que influyó positivamente en su carrera y él lo explica fácilmente. Así lo dijo en entrevista con Everton/Telemundo.

Everton es el tercer equipo en el que comparten. La relación entre ellos empezó tras la Copa del Mundo 2014. James Rodríguez llegó a Real Madrid y allí lo esperaba Carlo Ancelotti como DT. A partir de ahí se convenció de él, de su juego y de su profesionalismo. Por eso lo pidió para los proyectos en Bayern Múnich y Everton. Hoy en día atraviesan juntos el segundo de ellos.

“Cuando pensé en venir, pensé en él”, contó James Rodríguez como primera medida a esa posibilidad que le surgió en el anterior mercado de fichajes. Él estaba en Real Madrid, pero sin ser muy tenido en cuenta. Tenía claro que quería salir y ante las opciones, optó por la de Everton debido a la presencia de Carlo Ancelotti. El italiano es el factor fundamental para la decisión que hoy en día tiene al 10 de la Selección Colombia jugando en la Premier League.

“Ancelotti es un entrenador que conozco hace muchos años. Es un entrenador que sabe cómo caerle a su jugador, a la gente que tiene siempre con él. Tengo una relación fantástica con él, como de padre e hijo”, agregó James Rodríguez en la ya mencionada entrevista. Todo está claro. Se entienden a la perfección por la forma en la que el italiano comparte con sus futbolistas.

James Rodríguez habla de su relación futbolista/entrenador con Carlo Ancelotti

Más de James Rodríguez en la entrevista

-“Falta más, puedo estar en mejor nivel. Estuve un mes afuera y eso influyó mucho, pero cuando hice las cosas bien el equipo lo sintió. Es lo que quiero, que mi equipo haga buen fútbol y esté en un nivel alto”.

-“Desde que tengo uso de razón siempre quise jugar por estos lados. He querido jugar en equipos grandes y lo he podido hacer en equipos Top 5. He cumplido sueños y cuando lo haces siempre quieres más, vamos a paso a paso”.

-“Con Yerry Mina es una relación excelente. Hablo con él, a veces aconsejo, lo más importante es que es un chico que quiere aprender, es curioso, pregunta cómo hacer cada cosa y uno como jugador es así. Cada día quiero aprender más de lo que hago, dentro y fuera del campo, cómo te recuperas, cómo comes, duermes. Él es así, quiere aprender y estamos para ayudarnos unos a otros”.