James: “el ‘Kun’ se fue para el Barca y se va Messi; me pasó lo mismo con Carlo”

El volante de la Selección Colombia habló sobre la salida de Lionel Messi del FC Barcelona y tomó con humor lo que pasó con Sergio Agüero.

Este jueves se confirmó una de las noticias menos inesperadas del fútbol mundial y es que Lionel Messi oficialmente no renovó con FC Barcelona, por lo que ahora mismo es agente libre. James Rodríguez prendió stream en su canal de Twitch y habló un rato sobre el tema, mencionando incluso a un tercero como lo es Sergio ‘Kun’ Agüero, que fichó este año por el club blaugrana.

En el chat de su canal comenzaron a mencionar lo que pasó con Sergio Agüero, que no podrá jugar al lado de su amigo en Barcelona y comentó. “Vea, el ‘Kun’ se fue para el Barcelona y ahora Messi se fue, que era el panita, el parcero. Así es el fútbol, a mí me pasó. Yo vine para acá (Everton) porque estaba Carlo (Ancelotti) y ahora él se fue“, dijo entre risas.

Pobre Kun Agüero 😆 pic.twitter.com/LHiqSfZKc4 — Javier Valenzuela TRICAMPEÓN (@Javier_AVM15) August 5, 2021

Sobre la salida de Messi, comentó. “El fútbol cambió ahora mucho, la salida Messi de Barcelona lo ratifica. ¿Quién se iba a imaginar que Messi se iría del Barsa o que Ramos se fuera del Real Madrid“, sobre la posibilidad que estos jugadores sean compañeros, dijo. “Si se va para el PSG, ya que les den la Champions, esos manes tienen mucho combo“.

Sobre su futuro, James explicó que sigue a la incertidumbre de lo que pueda pasar. “No sé a qué equipo pueda ir, no sé si me voy a quedar acá. El fútbol cambia mucho y en cuestión de horas todo puede cambiar. Yo me estoy entrenando y estoy esperando a ver qué“, remató.