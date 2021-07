Hinchas del Everton inconformes con el trato de Rafa Benítez a James Rodríguez

Este miércoles, el entrenador del Everton FC, Rafa Benítez, fue indagado en medio de una rueda de prensa sobre James Rodríguez y la sorpresa fue la manera en que evadió la pregunta, argumentando que era mejor hablar del grupo completo que de un jugador en particular. Sin embargo, unos minutos después se refirió a Séamus Coleman para decir que se perfila como el capitán del equipo.

¿Contradictorio? Tal parece que así lo percibieron los hinchas de los Toffees, a quienes les molestó bastante la actitud del director técnico español, de quien se sabe que no sostiene una buena relación con el volante cucuteño, desde que coincidieron en el Real Madrid.

Por ello, los aficionados comenzaron a quejarse a través de las redes sociales, puesto que apoyan al futbolista colombiano y quieren que se quede en el club, pero este tipo de situaciones les confirma que podría estar más afuera que adentro.

“Qué extraño, no habla de James Rodríguez porque ‘no es justo con los otros jugadores’ pero habla de los otros jugadores sin problemas LOL … Odia a James“, escribió un usuario. “Da la impresión de que James Rodríguez no estará por mucho más tiempo”, agregó otro. “Interesante, elogió a Coleman cuando dijo que no hablaría de jugadores, pero que no quería hablar de Rodríguez”, añadió uno más.

Benitez on James Rodriguez "I think it's important now to talk about the team rather than individuals. Everybody has to keep training & we will look for the best options. But we don't talk about individuals. it's not fair on the other players" #EFC — Richard Buxton (@RichardBuxton_) July 14, 2021

Interesting he praised Coleman when he said he wouldn't talk about players but didn't want to talk about Rodriguez. — Gareth Jones (@photogareth) July 14, 2021