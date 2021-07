¡Fin de las vacaciones! Primer entrenamiento de James con Everton y Rafa Benítez

Se acabaron las vacaciones de James Rodríguez, las cuales estuvieron acompañadas de varias críticas en torno a su desconvocatoria de Selección Colombia.

Este lunes, 5 de julio, el colombiano se presentó al primer entrenamiento de Everton bajo la dirección técnica de Rafael Benítez, quien reemplazó a Carlo Ancelotti tras su paso al Real Madrid.

En la oficina se presentaron los jugadores que no hicieron parte de sus selecciones nacionales en Copa América y Eurocopa, donde les realizaron test de Covid-19 y exámenes físicos para iniciar trabajos de campo junto al DT español.

Entre tanto, James, junto a su representante, siguen esperando que se consolide la opción de ir al Milán, equipo que sí disputará la Champions League, un torneo que extraña el colombiano.

All smiles and thumbs up for James Rodriguez earlier this morning! #EFC

Photos by @JulesMirror pic.twitter.com/UgJQZGi3lQ

— Adam Jones (@Adam_Jones94) July 5, 2021