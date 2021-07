Everton y sus fichajes confirmados. ¿Reemplazo para James Rodríguez?

Empezó el movimiento en el mercado de fichajes de Everton. Este martes dio a conocer el nombre de los dos nuevos integrantes del plantel y llama la atención que uno de ellos juega en la misma posición que James Rodríguez.

A partir de ahí surge la pregunta: ¿Piensan en él como el reemplazo del colombiano? Es algo que aún no se confirma. El tiempo o alguno de los protagonistas terminará diciéndolo. Lo que se sabe en este momento es que a Everton ya llegó el Andros Townsend, mediocampista ofensivo que viene de jugar en Crystal Palace.

Es un futbolista diestro que suele jugar por los dos sectores del campo, aunque principalmente lo hace por el costado derecho. Tiene 30 años y una carrera llevada a cabo en su totalidad en el fútbol inglés. Es canterano de Tottenham Hotspur, aunque jugó poco en dicho equipo. Salió varias veces cedido.

Recientemente estuvo en Newcastle United y Crystal Palace. Con este último superó los 150 partidos disputados. Ya fue dirigido por Rafael Benítez. Con el DT español estuvo en el primero de los elencos mencionados hace pocos años. Pasó a ser agente libre y el entrenador pidió su arribo. Es un futbolista que cuenta con su confianza y que ya fue presentado en Everton.

Junto a él, al equipo que tiene a James Rodríguez y Yerry Mina en el plantel, también llegó el arquero Asmir Begovic. El bosnio de 34 años cuenta con pasos por Chelsea, AC Milan y AFC Bournemouth.

✍️ | @andros_townsend has signed for the Blues on a free transfer, penning a two-year contract. 🔵

✍️ | Goalkeeper @asmir1 has joined #EFC on an initial 12-month contract with an option for a further year. 🔵

— Everton (@Everton) July 20, 2021