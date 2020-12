¿Everton tiene mejor balance defensivo sin James Rodríguez?

Carlo Ancelotti concedió una conferencia de prensa en la previa del partido de este sábado del Everton ante el Arsenal, lo que será el partido más atractivo de la fecha 14 de la Premier League.

Será el tercer partido que se pierde James Rodríguez desde su llegada al Everton por problemas musculares, así lo volvió a ratificar Ancelotti en la rueda de prensa previa quien confirmó la ausencia del colombiano por tercera vez consecutiva. Algo que no es tan preocupante ante los resultados positivos que han conseguido sin el diez cafetero.

Precisamente, los ‘Toffees’, sin la presencia de James, ganaron dos partidos claves que hoy lo tienen dentro de los mejores equipos de la liga inglesa tras ganarle como local al Chelsea y visitante a Leicester City, dos rivales directos en lo que es la consecución de los objetivos del Everton.

Ante esto, Ancelotti fue consultado sobre si ve al equipo mejor sin el volante colombiano y si en defensa ha visto más compacto al equipo desde que el ex Mónaco no hace parte de la nómina titular. ” (entre risas) no, no, no lo creo. La primera hoja limpia que tuvimos esta temporada fue contra uno de los rivales más duros, donde estuvo él con nosotros. Todos los partidos son diferentes”, dijo Ancelotti haciendo referencia al partido que le ganaron al Tottenham como visitante que contó con James dentro del terreno de juego.

Así las cosas, se espera que el colombiano se recupere de la lesión, la cual es es “un problema con su pantorrilla. Nada especial”, según lo confirmó el técnico italiano que ya espera contar con el astro cafetero para la próxima semana cuando enfrenten al Manchester United por la Capital One Cup.