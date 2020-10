Será la primera vez que en la Premier League 2020-21 el equipo de Everton salga a la cancha sin James Rodríguez. ¿Quién lo reemplazará? El DT Carlo Ancelotti dio una primera pista en rueda de prensa.

“Gylfi Sigurdsson puede jugar con James Rodríguez, puede jugar sin James y puede jugar en todas partes. Tiene calidad para jugar en diferentes posiciones en el campo. Esa es mi opinión y todas las veces que estuvo involucrado, en mi opinión lo hizo bien”, respondió el DT italiano al respecto.

El islandés es el principal candidato a ocupar el lugar que ha tenido James Rodríguez hasta el momento en el 11 de Everton en la Premier League. Él es el futbolista que usa el dorsal 10 y quien hasta antes de la llegada del colombiano, cumplía buena parte de las funciones que hoy en día tiene el hombre de la Selección Colombia.

Él ha jugado los 9 partidos de la temporada, pero no todos como titular. Lo fue 5 veces, 2 de ellas en juegos de la Carabao Cup en los que no estuvo James Rodríguez. Al lado del colombiano empezó 3 veces. Contra West Ham (salió Doucouré), contra Brighton & Hove Albion (no jugó Allan) y ante Southampton (no jugó Richarlison).

El islandés es la ficha por la que siempre se la ha jugado Carlo Ancelotti cuando falta alguna de sus principales. ¿Pasará nuevamente? Por ahora está lo que dijo en rueda de prensa en la que lo llenó de elogios. Es un futbolista que está jugando su cuarto año en el club.

Gylfi Sigurdsson viene de una temporada en la que jugó 36 partidos e hizo 3 goles. En la actual lleva 9 juegos y una anotación. Su mejor rendimiento en el club lo tuvo en 2018-19 con 41 juegos y 14 tantos.

