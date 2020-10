¿Justin Bieber, otro de los hinchas famosos del Everton?

El equipo que cuenta con James Rodríguez continúa levantando admiraciones en el fútbol. En Colombia ya hay más aficionados que de costumbre, pero en el gremio del entretenimiento mundial hay muchos más que han confesado su amor por el Everton FC. Justin Bieber es uno de ellos.

La primera vez que se especuló con que el cantante canadiense era hincha de los Toffees fue en 2015. En ese entonces publicó en su cuenta de Twitter unas fotografías luciendo la camiseta del cuadro inglés.

En ese momento se encontraba en un torneo que se realizó en las Islas Turcas y Caicos. Lo jugó en un complejo de Robert Earl, quien también tiene un porcentaje de acciones en Everton Football Club.

Por esa razón, se asumió que el artista había agradecido de esa manera al dirigente deportivo. Sin embargo, continuamente se le ha visto de nuevo usando la indumentaria del club. Además ha demostrado ser un amante al balompié.

Justin Bieber was spotted showing his support for struggling English soccer team Everton: http://t.co/wqPpA0G1W3 pic.twitter.com/Zj0O765wmN

— billboard (@billboard) January 5, 2015