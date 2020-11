Lo que dijo Ancelotti de la primera derrota de Everton sin James Rodríguez

Hubo caída del Everton en la visita a Newcastle United. El equipo que contó con Yerry Mina y tuvo la ausencia de James Rodríguez, perdió por 2-1 y ya no es el líder de la Premier League.

“No fue un buen partido. Sabía que no podríamos dar nuestro máximo nivel pero eso no excusa para no tener el control defensivo del equipo y del encuentro. Teníamos que haber mantenido el balance del juego, aunque el penalti lo cambió todo”, dijo Carlo Ancelotti sobre ese marcador sufrido en St. James’ Park.

Fue un duelo difícil, ante un equipo que empezó la jornada en el puesto 14 de las posiciones. Everton estaba primero, pero debía jugar sin los lesionados James Rodríguez y Seamus Coleman, además de los suspendidos Richarlison y Lucas Digne. Eso fue demasiado. El equipo se vio vulnerado y cayó por 2-1. Segunda derrota consecutiva.

“Hasta el penal no estábamos ni bien ni mal. Teníamos el control del partido y nos pasó al igual que en Southampton, donde un error y un gol nos hizo que no pudiéramos recuperar el dominio del encuentro”, agregó Carlo Ancelotti.

Más del DT de Everton tras la derrota frente a Newcastle

“Tuvimos grandes bajas, James Rodríguez, Digne, Coleman y Richarlison, pero tenemos que controlar más los partidos y estar concentrados en los pequeños detalles y en los momentos importantes del encuentro. Con las ausencias de hoy nos vimos obligados a jugar de otra manera”, reflexionó.

Esa manera no funcionó. También terminó en derrota. Ahora el equipo está a 3 puntos del primer lugar. “Venimos de dos derrotas, aunque el espíritu del equipo sigue siendo el mismo. Hoy sin los errores nos hubiéramos llevado un punto, pero quiero remarcar la reacción de los jugadores en lo anímico. Tuvimos nuestras chances pero no lo logramos. Debemos recuperar nuestra mejor versión”.

