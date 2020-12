En la Carabao Cup, Everton no pudo sin James Rodríguez

Everton consiguió 3 triunfos consecutivos en Premier League sin James Rodríguez. Así llegó al reto en la Carabao Cup ante Manchester United y ahí falló. Con Yerry Mina en cancha cayó eliminado ante Manchester United (derrota 0-2).

Se jugó en Goodison Park. Everton volvió a jugar sin James Rodríguez. El colombiano sufre una lesión en la pantorrilla que lo ha alejado de la competencia hace un par de semanas. El equipo se las había arreglado sin él. Así les ganó a Chelsea, Leicester City y Arsenal. Venía un nuevo reto y este ya fue demasiado.

Everton jugó en casa. Enfrentó al equipo que dirige Ole Gunnar Solskjaer y se vio derrotado con un par de goles sobre el final. Esta vez los dirigidos por Carlo Ancelotti distaron mucho de lo que venían haciendo sin James Rodríguez. Les faltó en sus posiciones ofensivas, sobre todo después de perder en el partido a Richarlison por lesión.

Tal situación la aprovechó Manchester United. Pasó a ganar con un par de goles agónicos. Édinson Cavani y Anthony Martial marcaron en los últimos 5 minutos los goles del 0-2 definitivo con el que Everton se despide del primer gran objetivo de la temporada. Seguirá sin ganar la Carabao Cup.

Las únicas veces en que el equipo que hoy cuenta con James Rodríguez y Yerry Mina estuvo cerca del título en el certamen fueron 1977 y 1984. En la primera, con Jim Pearson como DT, perdió la final con Aston Villa en una llave que tuvo 3 partidos. ¡La final debió repetirse 2 veces por 2 empates! En el tercer juego Everton perdió por 3-2 en tiempo extra.

Y la segunda, con Howard Kendall como entrenador, también fue dolorosa para el club ya que el rival en la final fue el clásico: Liverpool FC se coronó ganándoles el partido repetición por 1-0 con gol de Graeme Souness.

