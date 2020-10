El exarquero de Everton que dudaba del fichaje James Rodríguez

Nigel Martyn, el arquero tuvo Everton entre 2003 y 2006, atendió una entrevista en HITC en la que aceptó que cuando supo que James Rodríguez llegaría al club, estuvo muy pensativo. Tenía varias dudas.

Exactamente lo que respondió el exfutbolista en la entrevista fue: “El fichaje de James Rodríguez, desde fuera, me tenía un poco pensativo (…). Es un gran jugador, tuvo un gran Mundial, fue a Real Madrid. Tal vez estaba esperando algo más grande para él, así que a menudo te preocupas por ese tipo de fichajes”.

▶: Nueva versión: “Molestias de James Rodríguez fueron por un balonazo en los testículos”

▶: Rooney, Klopp, Ancelotti… ¡todo lo que dicen de James Rodríguez en la Premier League!

▶: James Rodríguez y Mohamed Salah, igualados en estadística de la Premier League

Nigel Martyn pensó que la opción de Everton no sería tomada en cuenta por el futbolista de la Selección Colombia. Desde su punto de vista, es un hombre que quizá tenía aspiraciones de ir a otro tipo de club. No fue así. Carlo Ancelotti y el proyecto deportivo de los Toffees lograron captar la atención de James Rodríguez, quien hoy en día es pieza clave del equipo.

“Las cosas que le he visto aportando al equipo están en mantener la posesión del balón y no solo esperar a que alguien más haga su trabajo. Lo he visto trabajando, sacrificado, lo que demuestra que está ansioso por encontrar un nuevo hogar”, agrego Martyn sobre James Rodríguez. Así que concluyó que el colombiano ya le ha despejado las dudas que tuvo cuando se mencionó su nombre para Everton.

Nigel Martyn sobre el fichaje de Allan Marques

El brasilero que también llegó al club en el reciente mercado de fichajes junto a James Rodríguez, Abdoulaye Doucouré, Niels Nkounkou, Imam Jagne, Robin Olsen y Ben Godfrey, es considerado como otra pieza clave en los planes del equipo.

“Me gusta Allan. Pasa desapercibido pero interrumpe mucho el juego, ¡haciendo un poco del papel de Lee Carsley cuando yo jugaba allí! Son los jugadores que los demás aprecian muchísimo, hacen muchas carreras, tacleadas, el lado más desagradable del juego, la carrera desinteresada. Ha sido realmente bueno. Me ha impresionado bastante. En cuanto al mediocampo, lucen un equipo más fuerte que el año pasado”, concluyó.

Tabla de posiciones de la Premier League 2020-21