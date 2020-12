DT mundialista “extraña” a James Rodríguez con Everton

El técnico que quedó tercero en el Mundial de Rusia 2018 con Bélgica, también ex-entrenador del Everton, elogió lo hecho por Carlo Ancelotti con el equipo hasta el momento y espera con ansias la recuperación de James Rodríguez.

James Rodríguez ha sido foco de críticas tras completar dos semanas de lesión y perderse 2 partidos hasta el momento con Everton , los cuales, sin su presencia, ha ganado y no ha recibido gol. Ahora se conoció que no estará ante el Arsenal este sábado, completando su tercera fecha sin jugar.

Ante esto, uno de los que ve con buenos ojos el regreso de James Rodríguez es el técnico Roberto Martínez, quien dirigió hace un tiempo a los ‘Toffees’. “Espero que James vuelva de su lesión para darle un plus al equipo. Creo que cuando el colombiano pueda regresar completamente en forma, el Everton tendrá una muy buena oportunidad en esta temporada y conseguirá más de lo que lleva hasta el momento”, dijo el DT español para ‘Amazon Prime’.

Así las cosas, se espera que el diez colombiano pueda regresar la próxima semana cuando su equipo enfrente al Manchester United por los cuartos de final de la Capital One Cup. El ex Real Madrid no juega desde el pasado 5 de diciembre en el empate de su equipo ante el Burnley.

Sin su presencia, Everton derrotó a Chelsea 1-0 y a Leicester City 0- 2, siendo dos rivales directos en la consecución de objetivos que tienen los ‘Toffees’: clasificar a Champions League. Los dirigidos por Carlo Ancelotti ocupan la quinta casilla con 23 puntos y enfrentan mañana a un pobre Arsenal que es 15 con apenas 14 unidades .

Dicho compromiso se disputará mañana en el estadio en el Goodison Park a partir de las 12:30 p.m. (hora colombiana) y tendrá representación colombiana con Yerry Mina.