¡Doblete de asistencias de James Rodríguez en la FA Cup!

En el triunfo de Everton sobre Sheffield Wednesday, James Rodríguez se destacó con un par de pases de gol. Asistió a Richarlison y a Yerry Mina por la misma vía: el tiro de esquina.

Everton sigue avanzando en la FA Cup. Nuevamente con James Rodríguez y Yerry Mina en cancha dejó en el camino a un equipo del ascenso. Ahora fue Sheffield United (Segunda División). El equipo que dirige Carlo Ancelotti venía de eliminar a Rotherham United, otro elenco de la Segunda División.

Lo venció en un partido en el que James Rodríguez logró asistencia para gol de Abdoulaye Doucouré. El siguiente reto fue Sheffield Wednesday, al que también debió enfrentar en Goodison Park y en el que nuevamente el hombre de la Selección Colombia se destacó con pases de gol.

Yerry Mina y James Rodríguez fueron titulares. El DT usó a su mejor plantilla para el juego. Ya eliminado de la Carling Cup, a Everton le queda la Premier League y este certamen. Por eso la importancia que se le dio al choque. Se ganó. Esta vez los goles fueron de Dominic Calvert-Lewin, Richarlison y Yerry Mina.

En el segundo y el tercero de ellos hubo asistencias de James Rodríguez. Primero habilitó al goleador brasilero en un tiro de esquina. Cobro perfecto enviando la pelota a su cabeza. ¡Y repitió! Minutos después hizo lo propio con Yerry Mina. Un gol similar para poner tranquilidad en el resultado que lleva a Everton a una nueva ronda (la quinta).

Everton avanza a la quinta ronda del certamen en la que todavía no tiene rival definido. Saldrá del ganador de la llave que enfrenta a Wycombe Wanderers (Segunda División) y Tottenham Hotspur (se enfrentan el 25 de enero).

James puts it on a plate & Richarlison heads it home 🤝 #EmiratesFACup @Everton pic.twitter.com/4WEwQhPVRI

59': James Rodríguez whips in a corner and Everton score

62': James Rodríguez whips in a corner and Everton score#EmiratesFACup @Everton pic.twitter.com/Ms8Ef1SdLB

— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) January 24, 2021