¿De qué equipo es hincha James Rodríguez?: “Me gustan dos equipos”

El jugador de la Selección Colombia reveló en directo que se considera hincha de dos equipos del fútbol colombiano en su canal de Twitch.

Este sábado, James Rodríguez estuvo trasmitiendo nuevamente en su canal de Twitch, donde estuvo jugando por cuarta vez en la semana desde que abrió su canal, el juego battle royale Call of Duty: Warzone. Mientras estaba en partidas con sus amigos, la gente le consultó sobre cuál era su equipo en Colombia, hablando por primera vez abiertamente del tema.

El jugador leyó un comentario donde se le consultaba sobre este tema, a lo que hizo la contrapregunta para los espectadores que tenía en ese momento: “¿De qué equipo creen que soy? A ver, los leo. Me gustan dos equipos; me encantan. ¿Hincha? Sí, se puede decir que sí“, dijo el colombiano mientras los comentarios se llenaban de nombres de los diferentes clubes del FPC.

Una de las personas con las que James estaba jugando, Angello Rodríguez, jugador colombiano de fútsal, confesó que él sabía y que lo podría “sapear”, a lo que James le dijo que no, que le estaba preguntando a la gente, a los seguidores que a lo largo de su carrera no han conocido la verdad.

Posteriormente, el jugador del Everton explicó la razón por la que no diría por ahora el equipo al que sigue. “No, eso no se puede decir. A mí no me gusta decirlo porque uno nunca sabe qué va a pasar en el futuro“, sentenció. Hace algunos días, James dijo que su sueño de infancia había sido jugar en el Deportes Tolima. Además, reveló que entre sus planes no estaba regresar al FPC.

En video, la consulta a James Rodríguez