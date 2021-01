¿Cuántas asistencias lleva James Rodríguez en Everton?

James Rodríguez logró doblete de asistencias en la FA Cup y así aumentó su participación en los goles de Everton en la temporada. ¡Jugó 15 partidos e hizo parte de 10 anotaciones!

En total James Rodríguez suma 3 goles y 7 asistencias en el equipo inglés al que llegó proveniente de Real Madrid. Las anotaciones las aportó en un par de compromisos. Le marcó a West Bromwich en su segundo juego con el equipo y logró doblete frente a Brighton & Hove Albion en el quinto. Los dos fueron triunfos.

Respecto a sus pases, los distribuyó en 6 juegos diferentes. Hoy ante Sheffield Wednesday logró algo que no había hecho en su paso por el club: dos en un mismo partido. ¡Y ambas fueron por la misma vía! A través de lanzamientos de tiros de esquina logró asistir a Richarlison y Yerry Mina para el segundo y tercer gol del resultado definitivo.

Entonces el dato con James Rodríguez a esta altura de la temporada es: ha participado en 10 goles con el Everton y todo lo hizo jugando en Goodison Park: 3 Goles y 7 Asistencias. Eso no lo ha hecho ningún otro futbolista de los equipos ingleses en la temporada.

1- West Bromwich: gol de Dominic Calvert-Lewin, triunfo 5-2.

2- West Ham: gol de Richarlison en el triunfo por 4-1.

3- Brighton & Hove Albion: gol de Yerry Mina en triunfo por 4-2.

4- Liverpool FC: gol de Michael Keane, empate 2-2.

5- Rotherham: gol de Abdoulaye Doucouré, triunfo 2-1.

6 y 7- Sheffield Wednesday: goles de Richarlison y Yerry Mina, triunfo 3-0.

