¡Crítica a Ancelotti por lo que hizo con James Rodríguez!

Pasó el cuarto partido sin triunfos para Everton y la segunda caída con James Rodríguez en cancha. Dentro de las críticas al equipo, hay una importante para el DT por las funciones del colombiano en cancha. Fue publicada en el diario Times.

Tony Cascarino, exfutbolista y actual columnista del diario, escribió lo siguiente: “Carlo Ancelotti necesita un replanteamiento en su equipo. Contra Manchester United tenía a James Rodríguez, a Bernard y Sigurdsson, más a Calvert-Lewin y no creo que uno pueda darse el lujo de tener tres jugadores que no trabajan duro a la defensiva y que no pellizcan el balón”.

Esa situación, cree él, influyó en el rendimiento de todo el equipo para caer derrotados por Manchester United (1-3). En dicho partido James Rodríguez volvió a jugar tras recuperarse de algunas molestias físicas que lo sacaron del duelo ante Newcastle United. Jugó 80 minutos y salió sustituido porque pidió el cambio, según lo contó el DT.

Estuvo lejos de su mejor nivel. La calificación para él y el equipo no fue la mejor. De hecho Liverpool Echo le puso 5 puntos (sobre 10) al hombre de la Selección Colombia. Eso se suma a lo dicho por Cascarino y la posición en la que jugó junto a hombres netamente de ataque. Hubo fallas en posiciones defensivas y eso influyó en la tercera caída consecutiva.

¿Ahora cómo va Everton en la Premier League?

Después de ser una de las sorpresas de la temporada ganando en las 4 primeras jornadas, ahora el equipo que dirige Carlo Ancelotti suma la misma cantidad de partidos sin triunfos. ¡Solo sumó un punto! Su último triunfo fue el 3 de octubre y ese rendimiento, claro, ha impactado en sus cifras.

Actualmente está en el séptimo lugar de la tabla de posiciones. Tiene 13 puntos. Ya lo superan Leicester City (18), Tottenham (17), Liverpool (17), Southampton (16), Chelsea (15) y Aston Villa (15).

