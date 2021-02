Con Mina, pero sin James: Formación titular de Everton ante el Leeds de Bielsa

Everton tendrá un duro reto cuando esta tarde enfrente al Leeds United, de Marcelo Bielsa, por la fecha 22 de la Premier League en el estadio Elland Road.

El compromiso iniciará a las 2:30 p.m. (hora colombiana) y será transmitido, para Colombia, en ESPN 2. Los ‘Toffes’ llegan a este partido con la obligación de ganar tras su regulares presentaciones en el pasado reciente, mientras que los dirigidos por Bielsa vienen de menos a más y ya se ubican en la casilla 11 de la Liga inglesa.

Olsen; Holgate, Yerry Mina, Keane, Godfrey; Doucoure, Gomes, Sigurdsson; Richarlison, James Rodríguez, Calvert-Lewin DT: Carlo Ancelotti.

— Everton (@Everton) February 3, 2021