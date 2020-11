Carlo Ancelotti y la explicación al bajón en el nivel de James Rodríguez

James Rodríguez tuvo un inicio de temporada bastante positivo, con triunfos, goles y asistencias en el Everton. Todo eso cambió. Su nivel ya no es el mismo. ¿Por qué? Carlo Ancelotti ofrece una explicación.

En entrevista en DIRECTV SPORTS la brindó. El DT italiano de Everton, uno de los más trascendentales en la carrera del futbolista colombiano y que más lo conoce futbolísticamente hablando, respondió a la pregunta que le hizo el periodista Luis Fernando Restrepo.

▶: Carlos Queiroz tendría las horas contadas en la Selección Colombia

▶: Carlos Antonio y el “partido sospechoso” de la Selección Colombia

▶: ¿Carlo Ancelotti como DT de la Selección Colombia? Así responde…

“Es una temporada particular. James Rodríguez empezó bien. Es verdad que tuvo un golpe, tuvo dificultad en la recuperación y jugó un partido para el que no había entrenado bien. Su rendimiento ha bajado, pero más por esta razón”, empezó explicando Carlo Ancelotti sobre el hombre de la Selección Colombia.

Ese golpe del que habla el DT sucedió el 17 de octubre en el derbi entre Everton y Liverpool. A partir de ahí James Rodríguez jugó otro par de compromisos con el club (2 derrotas, sin goles ni asistencias) y 2 con la Selección Colombia (2 derrotas y un gol de penalti). El nivel ha sido diferente al del principio.

Más de Carlo Ancelotti sobre James Rodríguez (DIRECTV SPORTS)

-“La calidad del jugador nunca se ha discutido. En Real Madrid y Bayern Múnich tuvo más dificultad porque hay un equipo más competitivo y siendo así, a veces no se juega. Para él es más importante jugar que entrenar”.

-“Él puede tener un buen nivel físico si juega porque si no, no se va a matar en el entrenamiento. Su nivel físico lo obtiene jugando. Esta es la razón por la que no ha jugado mucho en Real Madrid, porque el equipo ha tenido éxito con otros jugadores y cambiar un equipo con éxito es más complicado”.

Tabla de posiciones de la Eliminatoria Sudamericana rumbo a Catar 2022