Atención: “Es cierta la posibilidad para que James Rodríguez regrese al Real Madrid”

El colombiano James Rodríguez ha sido protagonista en los últimas días por su desconvocatoria de la Selección Colombia para Eliminatorias y Copa América.

Ante esto, el futbolista del Everton FC ha mostrado un poco de lo que realiza en su vacaciones con su familia, amigos y algunas figuras a nivel mundial. Sin embargo, dentro de poco se deberá integrar a entrenamientos con su equipo en Inglaterra, que aún no confirma su DT tras la salida de Carlo Ancelotti al Real Madrid.

+ Las palabras de James Rodríguez para Sergio Ramos tras salir del Real Madrid

+ ¡La peor de las noticias para James Rodríguez en el Everton!

Desde que se dio el paso del entrenador italiano al equipo español se ha incrementado la posibilidad de que James Rodríguez regrese a la casa blanca, pues es uno de los ‘consentidos ‘ de Ancelotti, quien lo ha llevado a varios clubes que ha dirigido.

No obstante, en las últimas horas, según Javier Hernández Bonnet, director general de Gol Caracol y Blu Radio, sí es cierto que exista la posibilidad del regreso del colombiano al Madrid.

“A mí me dicen que sí, que James Rodríguez sí tiene opción de volver al Real Madrid. El presidente (Florentino Pérez) sí quiere, el técnico lo ha pedido. Evidentemente los que lleguen deberán reducir su salario, dentro de esa reducción estaría James Rodríguez”.

Y agregó que “La fuente lo que está indicando es que James no tendría costo para Real Madrid, recuperar un patrimonio”. Así las cosa, se espera que James regrese de vacaciones y ratifique su futuro deportivo, ya sea con Everton FC (equipo donde llego por Ancelotti) o Real Madrid.

🚨🎙️ | Javier Hernández Bonnet: “I was informed that James Rodríguez has the option to return to Real Madrid. Florentino Pérez wants him back & Carlo Ancelotti requested for him. Of course, players who come to Madrid will have to cut their salaries – James too.” 🇨🇴 @GolCaracol pic.twitter.com/4VRMz05Asy

— Blancos Central (@BlancosCentral) June 19, 2021