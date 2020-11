La semana pasada el hijo de James Rodríguez llegó a su primer año de vida y en redes sociales se vieron listas de mensajes hacia el pequeño Samuel. Por su parte, el jugador que está en recuperación y no tuvo actividad este fin de semana con Everton FC, preparó una fiesta para él.

La celebración tuvo sede en Madrid en la casa que el colombiano tiene allí. Samuel estuvo acompañado de su abuela y su tía. No está confirmado si el volante se presentó o no en el lugar, pues no se sabe si realizó un viaje relámpago desde Inglaterra hasta España.

▶: Nueva versión: “Molestias de James Rodríguez fueron por un balonazo en los testículos”

▶: James Rodríguez: ¿En qué consiste el tratamiento que lleva a cabo?

▶: Actriz de cine para adultos y su mensaje a James Rodríguez por el golpe en los testículos

Por lo pronto, es un hecho que el 10 de la Selección Colombia se encuentra en proceso de recuperación tras las molestias físicas que sufrió durante el compromiso frente al Liverpool.

Estas son las fotografías de la fiesta de cumpleaños del hijo de James Rodríguez: