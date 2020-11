Como es habitual antes de cada jornada de la Premier League, el DT de Everton habló en rueda de prensa. Y, claramente, uno de los temas sobre los que respondió fue el estado físico de James Rodríguez. El equipo tiene partido este sábado (7:30 a.m., hora en Colombia) recibiendo a Manchester United y nuevamente contará con el colombiano.

“Tenemos prácticamente toda la plantilla disponible, excepto Richarlison y Fabian Delph, que tuvo un pequeño problema y estará fuera unos días”, empezó diciendo Carlo Ancelotti en la rueda de prensa. De entrada despejó la duda. Como lo había mostrado minutos antes Everton en sus canales oficiales, James ya entrena con normalidad y está listo para volver tras la ausencia ante Newcastle.

Ese partido de la semana anterior se lo perdió luego de una semana en tratamiento de presoterapia por un golpe en los testículos sufrido en el derbi ante Liverpool. Ya había jugado frente a Southampton y allí se le vio con dolores en el tendón de la corva. Frente a ese par de dolencias, en los Toffees eligieron ponerle un alto. Descanso total para su recuperación. Así se hizo y funcionó.

James Rodríguez vuelve a estar disponible para jugar. Si el DT así lo quiere, estará ante Manchester United por la Semana 8 de la Premier League. Es partido en Goodison Park que, perfectamente, podría ser el número 7 en la temporada del colombiano en la competencia. Con él en cancha se lograron los 13 puntos que tienen a Everton en el Top 4 de la tabla de posiciones.

Ante la pregunta que se le hizo en rueda de prensa sobre el hombre de la Selección Colombia, la respuesta del DT italiano fue: “Él ha dicho que está al 100%. Tengo algunas dudas de que esté al 100%, pero no importa, para mí es importante si puede mostrar al menos el 50%”.

Una prueba más de la confianza de Carlo Ancelotti en el talento que tiene James Rodríguez. Es una de las grandes apuestas de su carrera y siempre que pueda, está claro, se la jugará por él. La prueba ante Manchester United será una posibilidad más de verlo en acción si es que el porcentaje que él considera es suficiente para darle minutos en cancha.

💪 | Carlo says @jamesdrodriguez is fit for #EVEMUN.

"We have practically all the squad available apart from Richarlison and Delph."

Watch live: https://t.co/GHxjk3YU0E pic.twitter.com/GBsJpD8jXj

— Everton (@Everton) November 6, 2020