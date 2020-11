Ancelotti: “James estaba desesperado en el Real Madrid”

El técnico de James Rodríguez en el Everton, habló de la situación del volante mientras estuvo en el Real Madrid y mencionó que ahora “está en el lugar correcto“.

Después de una temporada complicada en el Real Madrid, el volante colombiano, James Rodríguez, encontró un equipo donde además de ser la máxima figura, está feliz y jugando regularmente. Mucho de esto tiene que ver gracias al técnico Carlo Ancelotti, quien confió nuevamente en él y lo hizo parte de su proyecto en el Everton. Tema sobre el que el DT italiano habló.

En diálogo con Tim Howard, exportero del Everton, que tiene un proyecto de entrevistas en Estados Unidos, ‘Carletto’ habló de James y lo que vive en la Premier League. “Primero que todo, James Rodríguez quería encontrar un nuevo club donde jugara más frecuentemente que en el Real Madrid. Estuvo bastante tiempo en España, en Madrid, y no jugó mucho“.

Y continuó. “Él quería un nuevo desafío y estaba desesperado por jugar. Creo que encontró el lugar correcto porque él me conoce y yo le conozco. El Everton quiere mejorar y tiene un proyecto grande, así que creo que encontró el lugar adecuado para mostrar su gran calidad“.

Por último, el experimentado DT no se guardó elogios para hablar del volante ‘cafetero’. “Es un grandísimo jugador con talento: no erra pases, no pierde el control, no desperdicia tiros al arco. James no juega un fútbol complicado, sino que piensa en el fútbol como algo sencillo“, concluyó.

En video, la entrevista de Howard a Carlo Ancelotti