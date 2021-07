¿Y las felicitaciones de Shannon para James en su cumpleaños? ¿Confirmada la separación?

Hace meses que James Rodríguez es protagonista en los medios de comunicación. Primero, por su desconvocatoria a la Selección Colombia por parte de Reinaldo Rueda y posteriormente, por su alejamiento del plantel que afrontó la Copa América 2021. De otro lado, por su continuidad o no en el Everton FC tras la llegada del entrenador Rafa Benítez, con quien no tiene una buena relación desde que coincidieron en el Real Madrid. Y ahora, por su noviazgo con Shannon de Lima.

La pareja ha ido dejando pistas sobre una ruptura, pues cuando el volante llegó a Colombia a pasar vacaciones después de la última temporada con los Toffees, no se le ha visto con la modelo en ningún evento. Incluso, el jugador pasó unos días en Miami, que es el lugar de residencia de la venezolana, y tampoco se mostraron juntos.

La evidencia que más confirmaría esa teoría sería la sucedida este lunes 12 de julio, cuando el futbolista cumplió 30 años y no recibió un mensaje público por parte de Shannon. Por lo general, aunque ellos no eran de compartir muchas publicaciones de ambos, sí se dejaban likes o se ponían historias de los regalos que se daban. Esta vez, De Lima brilló por su ausencia en las redes. Cabe resaltar que Daniela Ospina, la ex del cucuteño, sí apareció en el Instagram de él.

