¡Siguen separados! James tampoco le celebró el cumpleaños a Shannon

Los rumores de una posible ruptura entre James Rodríguez y Shannon de Lima crecieron con el final del año 2020, cuando ninguno de los dos viajó para compartir las festividades decembrinas junto al otro. Pero con el inicio del 2021, se esperaba que alguna fotografía especial apareciera aprovechando el cumpleaños de la venezolana que fue este miércoles 6 de enero. Y aunque sí hubo regalo especial de parte del futbolista, no estuvo presente.

La modelo se encargó de relatar su onomástico a través de su cuenta en Instagram. Publicó una fotografía en bikini, en la que se felicita a sí misma. “HAPPY BIRTHDAY TO ME. Gracias por sus mensajes tan hermosos y todo el amor. A celebrar la vida y cada día que Dios me regala! Los amoooo. Bendiciones para todos ustedes!”, escribió.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por ✨Shannon De Lima✨ (@shadelima)

Allí, recibió mensajes de amigos, personajes del mundo del entretenimiento, familiares, etc, y por supuesto, apareció el de su novio. El 10 de la Selección Colombia fue un poco escueto pero directo: “Feliz cumple”, le puso y lo acompañó de un icono de un pastel, otro con ojos enamorados y un corazón. A lo que ella respondió con otro corazón. Lo que demuestra que continúan juntos, pero a la distancia.

Sin embargo, en medio de la cantidad de historias que subió Shannon había varios arreglos florales y peluches que recolectó como regalos de todos sus seres queridos y en la mesa se alcanza a ver uno con rosas rojas que dice “Te amo“, por lo que se deduce que el integrante del Everton FC, le envió un ramo a Miami para tener un detalle especial con su pareja.

La ex de Marc Anthony celebró por lo alto desde el fin de semana anterior, en el que compartió todos los momentos de su fiesta junto a sus amigos y por supuesto allí no estuvo el cucuteño, quien se encuentra en la recta final de su proceso de recuperación de las molestias físicas que lo sacaron por semanas del onceno principal de los Toffees.

Adicionalmente, días atrás se conoció que los motivos por los cuales no pasaron juntos la Navidad y el Año Nuevo, respondieron a los cuidados extremos por el COVID-19, ya que en Inglaterra hay una nueva cepa del virus que los tiene incluso en una cuarentena estricta otra vez.