¡Qué orgullo! Árbitra colombiana estará en los Juegos Olímpicos Tokio 2020

“Estoy emocionada, feliz. Lo tenía en mente, pero no estaba confirmada mi convocatoria. Cuando me llegó la designación me sentí agradecida por la oportunidad que me estaban dando. Tengo la responsabilidad de hacer las cosas bien y dar lo mejor de mí en Tokio”, expresó con alegría la juez.

La colegiada ya tiene experiencia y trayectoria en competencias internacionales y esta se le sumará a su palmarés. “He tenido la oportunidad de asistir a varios eventos alrededor del mundo. He estado en dos mundiales, en Copa Libertadores, Torneo Sudamericanos“, apuntó.

Por último, dejó un mensaje de profesionalismo. “Una árbitra debe estar preparada para cualquier tipo de partido, sin importar los rivales. Lo crucial es estar en esos partidos y hacer las cosas bien”, finalizó.