Natalia Gaitán con su propio spot global para Nike en la campaña “Haz Algo Nuevo, la Tierra del Nuevo Fútbol”

A tan solo una semana de Nike haber lanzado la segunda parte de su campaña global “La Tierra del Nuevo Fútbol” como parte de la plataforma “Haz Algo Nuevo”, donde la jugadora de fútbol Natalia Gaitán aparecía junto a otros atletas élite como Marcus Rashford, Pernille Harder, Sara Däbritz, Richarlison y Azeem Amir, ahora la colombiana de la mano de Nike vuelve y nos sorprende, pero esta vez con su propio Spot mundial que puede ser visto en todas las plataformas digitales de la marca líder de ropa deportiva.

La colombiana Natalia Gaitán invita en su spot a querer y desear un mundo mejor y más equitativo para esa generación a la que ella puede inspirar con su juego y personalidad. Según la propia Natalia: “Creo que hay muchos movimientos por los derechos de la mujer que me inspiran hoy en día.”

Y es que Natalia es una jugadora de fútbol que siempre ha tenido que luchar por encontrar su espacio y por ser aceptada y tener los mismos derechos que tienen los jugadores dentro y fuera del campo. La historia de la mujer en el fútbol colombiano es su historia.

“Lo que me hace más feliz es ver a un número mayor de niñas jugando en equipos y campeonatos a nivel nacional e internacional”, comentó Natalia Gaitán

– ¿Quién o qué bloqueaba tu camino?

Natalia Gaitán: La falta de espacios y de oportunidades para las niñas que jugaban fútbol mientras yo crecía.

– ¿Cuándo nació este sentimiento de rebeldía? ¿Tienes alguna anécdota?

Natalia Gaitán: Recuerdo bien un incidente cuando jugaba con mi balón en la escuela y una compañera rompió accidentalmente sus lentes, por lo que me quitaron mi balón. Como resultado, no pude seguir jugando y de alguna forma me di cuenta de que habría obstáculos, de que tratarían de impedirme jugar.

– ¿Qué te motivó a seguir?

Natalia Gaitán: Creo que fue el hecho de desear tener un balón cuando era niña, de ser apasionada por el deporte, pero, sobre todo, el deseo de luchar por un mundo mejor y más equitativo para las próximas generaciones de niñas, para que puedan tener más y mejores oportunidades de las que yo tuve, y que en algún momento podamos decir: esto no es fútbol femenil ni varonil, ¡esto es fútbol!

– ¿Qué impacto quieres dejar en el mundo del fútbol?

Natalia Gaitán: Quiero que el fútbol sea más inclusivo, que ofrezca más oportunidades y más espacios para las niñas. Quiero saber que tendrán un espacio seguro para crecer, para desarrollarse como atletas y adultas. También quiero asegurarme de que nos estemos acercando cada vez más a lograr el tipo de igualdad que quiero.